Цього разу вона пройде в нестандартний час: почнуть о 3:00 за київським часом.

Компанія Apple розіслала запрошення на ще одну осінню презентацію. Вона відбудеться 31 жовтня. Щоправда, цього разу пройде в нестандартний час: почнуть о 3:00 за київським часом.

Джерела Bloomberg кажуть, що компанія представить нові iMac та MacBook Pro. Головною зміною у всіх моделях стануть нові процесори. У випадку з iMac – M3, а MacBook Pro – M3 Pro і M3 Max.

Також на презентації можуть показати нові iPad Air і iPad mini. Щоправда, раніше інсайдери говорили, що їх точно перенесли на весну 2024 року.

Подивитися трансляцію можна буде на офіційному сайті Apple або YouTube-каналі. Захід з гаслом "Scary Fast" ("Лячно швидко") буде повністю віртуальний, тому представників ЗМІ компанія не запросила.

Попередня презентація Apple пройшла в середині вересня. На ній компанія показала нові айфони: всі моделі отримали USB-C, а у флагманів тепер титановий корпус. Також оновили смарт-годинники і навушники.

Apple цього літа вже встигла оновити сімейство Mac – це був MacBook Air з дисплеєм 15 дюймів, вперше для цієї серії ноутбуків. У компанії називають ноутбук найтоншим серед 15-дюймових моделей, доступних на ринку.

А минулого тижня Apple представила свій новий гаджет – стилус Pencil з USB-C. Це найдоступніший стилус в асортименті компанії, але функціонал помітно урізали.

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