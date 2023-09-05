Він буде конкурувати з Chromebook, які активно закуповують школи та університети.

Компанія Apple розробляє недорогу серію ноутбуків MacBook. Вони будуть конкурувати з Chromebook, які активно закуповують школи та університети.

Про це повідомляє видання DigiTimes з посиланням на джерела в індустрії. При цьому, мова йде не про один продукт, а цілу лінійку, за аналогією з MacBook Air і Pro.

Зовнішній вигляд такого макбука все ще буде мати металевий корпус, але із застосуванням "інших матеріалів", що дозволить знизити вартість пристрою. Технічні особливості нової моделі співрозмовники видання не уточнили, але "начинка" природно буде простіше.

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Очікується, що новий ноутбук вийде не раніше другої половини 2024 року.

За даними DigiTimes, в 2020 році виробники відвантажили 30,4 млн ноутбуків на Chrome OS, а в 2021-му – 33,5 млн. Це підкреслює популярність недорогих ноутбуків, особливо в освітньому секторі. Apple теж не проти зайти на цей ринок і "відкусити" від нього шматочок, говориться в звіті.

Нові MacBook Pro і Air з'являться в жовтні

Осінь 2023 для Apple буде насиченою на релізи. У вересні компанія випустить нові айфони і оновить лінійку смарт-годинників, а в жовтні очікується презентація комп'ютерів на базі однокристальної системи M3.

Як вже відомо, у чіпа М3 має бути така ж кількість ядер, як у М2, але з підвищеною продуктивністю і ефективністю завдяки переходу на новий 3-нм техпроцес. Серед моделей згадується iMac 24", MacBook Air 13" і MacBook Pro 13.

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