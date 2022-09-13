Компанія Apple випустила вже восьме з початку року оновлення безпеки для усунення вразливості нульового дня у своїх смартфонах та комп'ютерах.
Уразливість, що отримала ідентифікатор CVE-2022-32917, дозволяє шкідливим застосункам виконувати довільний код з привілеями ядра, і хакери вже використовували його для атак, повідомляє 9to5mac.
Список уразливих пристроїв:
- всі комп'ютери Mac під управлінням macOS Big Sur 11.7 і macOS Monterey 12.6;
- всі айфони від iPhone 6s;
- всі планшети від iPad Air 2 / iPad 5 / iPad mini 4;
- iPod Touch (7-го покоління).
Компанія запевнила, що проблема вже усунена, але "яблучним" юзерам рекомендується якомога швидше оновити свої айфони та айподи до iOS 15.7 або iOS 16, а комп'ютери – до macOS Monterey 12.6.
Нагадаємо, що починаючи з вчора власники сумісних моделей iPhone можуть оновитися до iOS 16. Всіляких змін нараховується більше сотні, але помітних і ключових всього кілька, як функція Always On Display і загальна медіатека в хмарі.
Також 12 вересня фірмові годинники Apple почали отримувати watchOS 9.