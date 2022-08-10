Збільшилася кількість атак на представників державного управління та фінансові установи.

Фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, в липні зареєстрували 203 кібератаки російських хакерів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Зазначається, що зросла кількість атак на представників державного управління та фінансові установи, від яких залежить життя громадян України.

"У той час, як окупаційні війська посилюють напади на цивільну інфраструктуру і мирні міста, російські хакери "підтримують" ці атаки в кіберпросторі", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та російські хакери:

26 липня російські хакери з ФСБ в черговий раз атакували українців через електронні листи, використовуючи теми "Інформаційний бюлетень" і "Бойове розпорядження".

12 травня російські хакери здійснили кібератаку, використовуючи тему окупованого Херсона. Хакери розсилали небезпечні листи з темою "Про проведення акції помсти в Херсоні!", які містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm".

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