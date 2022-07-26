Відкриття додатків, які містяться у листах, призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми.

Російські хакери з ФСБ знову атакують через електронні листи, використовуючи теми "Інформаційний бюлетень" та "Бойове розпорядження".

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України у Telegram.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про масове розповсюдження небезпечних електронних листів із темами "Інформаційний бюлетень" та "Бойове розпорядження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що листи надходять на приватні адреси e-mail, зокрема, начебто від Національної академії Служби безпеки України.

В прес-службі підкреслили, що відкриття додатків, які містяться у листах, призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми.

Крім того, атаку пов’язують із хакерським угрупованням ФСБ РФ UAC-0010 (Armageddon). Це хакерське угруповання від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру України.

"При цьому кіберзловмисники зазвичай використовують болючі для українців теми. Наприклад, у травні під час аналогічної атаки члени Armageddon спекулювали на темі окупованого Херсона", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня російські хакери здійснили кібератаку, використовуючи тему окупованого Херсона. Хакери розсилали небезпечні листи з темою "Щодо проведення акції помсти у Херсоні!", які містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm".

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