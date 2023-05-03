Тепер Chrome не можна, як раніше, призначити браузером за замовчуванням в один клік

На початку цього тижня Microsoft випустила свіже оновлення для Windows 11, яке створює труднощі при зміні браузера за замовчуванням. Особливо явно це проявляється у випадку з Google Chrome.

Як пише видання Gizmodo, після встановлення квітневого оновлення Windows, кнопка в Chrome, що дозволяє в один клік змінити браузер за замовчуванням, банально перестає працювати. Тепер для цього потрібно входити в налаштування операційної системи.

Однак найнеприємніше чекало користувачів корпоративних версій Chrome – при кожному запуску браузера або при кліці на посилання у них відкривається вікно системних налаштувань Windows. Єдиний спосіб позбутися від них – видалити системне оновлення.

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Показово, що дана поведінка браузера помічено тільки у "хрому", в той час, як при використанні Edge все працює нормально.

Журналісти пишуть, що "браузерні війни" загострилися в липні 2022 року, коли Google непомітно впровадила нову кнопку в Chrome для систем Windows. Перемикач дозволяв миттєво змінити браузер за замовчуванням, не змінюючи системних налаштувань. Функція успішно пропрацювала 8 місяців, поки Microsoft не втратила терпіння й не випустила оновлення KB5025221.

Браузер Google помітно випереджає будь-який інший браузер

Так, станом на березень 2023, Chrome займає майже 65% ринку браузерів. Другим за популярністю браузером є Safari з набагато скромнішими 19,5%. Замикає трійку лідерів Microsoft Edge з часткою ринку всього 4,6%.

Якщо подивитися дані по браузерам для ПК, то у Chrome частка становить 65,8%, на другому місці Edge (11,24%), на третьому – Safari (10,91%). Ситуація тут кардинально не змінюється кілька років, тому Microsoft всіляко намагається переманити користувачів Google Chrome.

Раніше УНІАН перерахував 5 причин перейти з Chrome на Microsoft Edge, якщо ви ще цього не зробили. У їх числі зручні вертикальні вкладки, режим ефективності і вбудований захист від витоку паролів.

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