Раніше Microsoft оголосила, що більше не буде оновлювати "десятку".

Маркетингове агентство Statcounter опублікувало результати оновленого дослідження про ринкову частку різних версій ОС Windows від Microsoft станом на квітень 2023 року. Статистика показує, що Windows 11 набирає популярність.

За даними Statcounter, у квітні 2023 року частка Windows 11 серед комп'ютерів становила 23,11%, збільшившись на 2,16% порівняно з березнем. Лідером все ще з великим відривом залишається Windows 10, проте за останній місяць вона втратила 2,1% – її частка становить 71,36%.

Водночас у "старенької" Windows 7 доля становить 3,78%. Windows 8.1 займає 0,85% ринку, Windows 8 – 0,43%, а легендарна Windows XP все ще встановлена на 0,35% усіх ПК. Як видно, на Windows 10 і Windows 11 припадає частка в 94,47% від усіх користувачів Windows.

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Час переходити на Windows 11

Напередодні Microsoft оголосила, що Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Повністю підтримка системи закінчиться в 2025 році.

Само собою, на цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися перейти на актуальну Windows 11. Тих, хто буде дотримуватися старої операційної системи, очікує поступове погіршення функціональності їх пристроїв.

А тим часом вже наступного року очікується вихід Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

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