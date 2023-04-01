Загальна картина не змінилася – серед браузерів виділяється один лідер, а інші істотно відстають від нього.

Аналітичне агентство StatCounter з'ясувало, яким браузером користується найбільше людей на різних платформах. Згідно з їхнім звітом, Google Chrome залишається на першому місці, а Safari, Edge, Firefox продовжують боротися за друге місце.

На діаграмі видно, наскільки сильно браузер Google випереджає будь-який інший браузер на всіх платформах разом узятих. Станом на березень 2023 року, Chrome займає 64,8% ринку.

Другим за популярністю браузером є Safari від Apple з набагато скромнішими 19,5%. Замикає трійку лідерів Microsoft Edge з часткою ринку 4,6%. Четверте і п'яте місце займають Firefox з 2,93% і мобільний браузер Samsung Internet з часткою 2.57%.

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Якщо подивитися дані щодо браузерів для ПК, то видно, що у Chrome частка 65,8%, на другому місці Edge (11,24%), на третьому – Safari (10,91%).

На смартфонах лідирує також Chrome (64,67%), а за ним слідують Safari (25,07%) і Samsung Internet (4,49%).

На планшетах люди найчастіше використовують Chrome (49,31%), Safari (35,22%) і браузер Android (13,28%).

Що стосується України, то тут картина дещо інша. На першому місці, звичайно, перебуває Google Chrome, але з помітно меншою часткою (58,81%), а друге місце займає Opera, який в загальносвітовому рейтингу не потрапив навіть в топ-5.

Серед українських користувачів на ПК, смартфонах і планшетах теж лідирує Chrome.

Раніше УНІАН розповідав про найпопулярніші смартфони в Україні у 2023 році. Українці в більшості своїй вибирають пристрої на базі Аndroid (81%), але число користувачів iPhone теж зростає (19% – приріст за рік на 2 відсотки).

Що стосується конкретних моделей, то десятка складається виключно з Redmi та Айфонів. Найпопулярнішим смартфоном в Україні є Redmi 9a, на другому місці – iPhone 11.

Останнім часом все більше "яблучних" користувачів придивляються до девайсів на базі Android. З такого приводу УНІАН зібрав найцікавіші варіанти для різних користувачів і різних бюджетів.

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