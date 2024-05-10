Смартфон вийде найближчими тижнями і конкуруватиме з пристроями Realme, TCL та Redmi.

Компанія Nothing найближчим часом планує випустити свій найдоступніший смартфон, який, як очікується, буде вдвічі дешевшим за Phone (2a). Ресурс 91mobiles розкрив деякі подробиці про майбутній пристрій.

Називатися смартфон буде CMF Phone (1). Очікується, що його стартова ціна становитиме близько 140 доларів, а пріоритет у ньому буде віддано функціональності, а не преміальним матеріалам.

CMF Phone (1) отримає пластиковий корпус, але на відміну від "бюджетників" Realme, TCL або Redmi, пластик не маскуватимуть під скло або шкіру, як це люблять робити китайські бренди. Апарат вийде з великим 6,5-дюймовим екраном і базовим захистом Gorilla Glass.

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Апаратна основа – неназваний чипсет MediaTek Dimensity з підтримкою мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. За автономність відповідатиме батарея на 5000 мАг зі швидкою 33-ватною зарядкою. В якості операційної системи виступить Android з оболонкою Nothing OS – як у телефонів старшого бренду.

Виглядати пристрій може якось так. Реліз очікується найближчими тижнями.

Компанія Nothing, яку заснував один із творців OnePlus, останніми роками викликала чималий інтерес у ентузіастів світу Android. Їхні смартфони вирізняються унікальним дизайном, збалансованим залізом, чудовими камерами і нетиповою оболонкою OC.

А раніше Realme представила новий недорогий смартфон з рекордно швидкою, як для свого сегмента, зарядкою. Виробник позиціює новинку як доступний апарат для геймінгу.

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