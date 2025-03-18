До цього найбільшою покупкою компанії залишалося придбання Motorola Mobility за $12,5 млрд у 2012-му.

Пошуковий гігант Google офіційно оголосив про купівлю Wiz. Це ізраїльський стартап, який спеціалізується на рішеннях у сфері хмарної безпеки.

За даними Bloomberg, йдеться про найбільшу суму за стартап в історії компанії – 32 млрд доларів, що майже втричі більше за суму за Motorola Mobility у 2012 році. Угоду планують закрити вже наступного року, якщо регулятори не будуть проти.

Після цього Wiz стане частиною Google Cloud. Завдяки угоді підрозділ зможе краще конкурувати з хмарними корпоративними рішеннями від Amazon, Microsoft і Oracle, кажуть у компанії.

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Wiz було засновано 2020 року колишніми співробітниками Microsoft. За останні роки ізраїльська компанія, що розробляє рішення для хмарної безпеки, стала однією з найбільш зростаючих у IT-сфері.

При цьому Google намагалася придбати Wiz ще минулого року за $23 млрд, але тоді угода не відбулася через розбіжності щодо ціни. Головним ініціатором угоди виступив Томас Куріан, керівник Google Cloud.

Раніше повідомлялося, що Google має намір купити стартап із вивчення комп'ютерного зору для майбутньої розробки розумних окулярів. Купівля обійдеться "всього" в 115 млн доларів.

УНІАН розповідав, що Google тепер дає змогу видаляти особисту інформацію з результатів пошуку. Сама по собі функція не нова, але раніше доводилося глибоко копатися в меню налаштувань, щоб її знайти. Тепер цей процес спростили.

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