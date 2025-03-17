Хоча ці результати багатообіцяльні, застосування ШІ в науці залишається спірним.

ШІ-інструмент Google всього за два дні зміг розв'язати наукову проблему стійкості деяких супербактерій до антибіотиків, яка щороку забирає мільйони життів. На неї ж дослідники з Імперського коледжу Лондона витратили понад 10 років, пише Live Science.

Група вчених під керівництвом професора мікробіології Хосе Пенадеса вивчала бактеріофаги cf-PICIs, здатні заражати різні види бактерій. Вони висунули гіпотезу, що одні віруси використовують "хвости" інших для впровадження своєї ДНК у клітину бактерії-господаря. Експерименти підтвердили гіпотезу, відкривши проривний механізм горизонтального перенесення генів, про який наукова спільнота раніше не знала.

Перш ніж будь-хто з команди поділився своїми висновками публічно, дослідники поставили це саме запитання інструменту Google AI co-scientist, який був розроблений для допомоги в наукових дослідженнях. За два дні алгоритм запропонував кілька варіантів відповіді, один із яких повністю збігався з їхньою гіпотезою.

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"Це фактично означало, що алгоритм самостійно проаналізував доступні дані, виключив "тупикові" теорії та запропонував ту саму гіпотезу, до якої ми дійшли за роки кропітких наукових досліджень, але за набагато менший час", – сказав у своїй заяві професор мікробіології Імперського коледжу Лондона Пенадес.

Дослідники зазначили, що використання ШІ від самого початку не усунуло б необхідність проведення експериментів, допомогло б висунути гіпотезу набагато раніше, заощадивши тим самим роки роботи.

Попри ці та інші багатообіцяльні результати, використання ШІ в науці залишається спірним: деякі роботи, створені за його участю, виявляються невідтворюваними або недостовірними. У зв'язку з цим вчені розробляють методи перевірки висновків і етичні стандарти для ШІ в науці.

Раніше керівник OpenAI Сем Альтман поділився подробицями щодо планів із запуску GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція в галузі ШІ. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить його таким, що не відрізняється від людини.

Тоді як Ілон Маск представив третю версію чат-бота – Grok 3, назвавши її "найрозумнішим штучним інтелектом на Землі". Рання версія нової моделі перевершує ChatGPT, DeepSeek та інші рішення від конкурентів у всіх ключових тестах, включно з математикою, наукою та програмуванням.

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