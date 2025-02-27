Як видалити інформацію про себе з інтернету: з'явився новий простий спосіб / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Google розширила програму з видалення з результатів пошуку особистої інформації. Тепер користувачі можуть швидко видалити з пошуку свій номер телефон, адресу або email без необхідності шукати приховані налаштування.

Як пише ZDNET, компанія почала розгортати новий інтерфейс видалення особистих даних з інтернету – тепер ви можете запросити видалення прямо з пошукової видачі. Ось як це зробити:

  1. Знайдіть у пошуковій видачі посилання з вашими даними.
  2. Натисніть на меню з трьома крапками поруч із результатом.
  3. Виберіть опцію "Видалити цей результат".
  4. Вкажіть причину видалення, наприклад, "Це мої особисті дані".

Але це не відбувається одразу й автоматично – Google отримує ваш запит, розглядає його і, якщо інформація порушує політику, виключає її з видачі.

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Фото Google 27 лютого 2025
Фото Google 27 лютого 2025
Фото Google 27 лютого 2025

Крім цього, Google оновила інтерфейс сторінки "Результати про вас", де ви зможете отримувати оповіщення, коли ваша особиста інформація з'явиться в мережі.

Поки що обидва інструменти доступні користувачам зі США і деяких країн Європи. Google працює над тим, щоб незабаром ввести його в інших країнах.

Нагадаємо, напередодні ШІ-пошуковик на базі ChatGPT став доступний усім користувачам. Він уміє сам визначати, коли потрібно вийти в інтернет у пошуках відповіді, а коли достатньо звернутися до власної бази даних.

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