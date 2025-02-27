Ця функція не нова, але раніше доводилося глибоко копатися в меню налаштувань, щоб її знайти. Тепер цей процес спростили.

Google розширила програму з видалення з результатів пошуку особистої інформації. Тепер користувачі можуть швидко видалити з пошуку свій номер телефон, адресу або email без необхідності шукати приховані налаштування.

Як пише ZDNET, компанія почала розгортати новий інтерфейс видалення особистих даних з інтернету – тепер ви можете запросити видалення прямо з пошукової видачі. Ось як це зробити:

Знайдіть у пошуковій видачі посилання з вашими даними. Натисніть на меню з трьома крапками поруч із результатом. Виберіть опцію "Видалити цей результат". Вкажіть причину видалення, наприклад, "Це мої особисті дані".

Але це не відбувається одразу й автоматично – Google отримує ваш запит, розглядає його і, якщо інформація порушує політику, виключає її з видачі.

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Крім цього, Google оновила інтерфейс сторінки "Результати про вас", де ви зможете отримувати оповіщення, коли ваша особиста інформація з'явиться в мережі.

Поки що обидва інструменти доступні користувачам зі США і деяких країн Європи. Google працює над тим, щоб незабаром ввести його в інших країнах.

Нагадаємо, напередодні ШІ-пошуковик на базі ChatGPT став доступний усім користувачам. Він уміє сам визначати, коли потрібно вийти в інтернет у пошуках відповіді, а коли достатньо звернутися до власної бази даних.

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