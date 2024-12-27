'Гра в кальмара': у пошуку Google можна зіграти в міні-гру за мотивами хітового серіалу

Міні-гру присвятили виходу другого сезону серіалу, який 2021 року став хітом світового масштабу.

У "Google Пошук" додали чергову тематичну пасхалку. Цього разу вона присвячена хітовому корейському серіалу "Гра в кальмара", другий сезон якого вийшов на Netflix наприкінці грудня.

Пасхалка являє собою міні-гру, яка відтворює один із найбільш упізнаваних епізодів шоу. Мета в ній проста – довести до фінішу хоч одного з шести учасників і не попастися на очі робо-ляльці, поки та наспівує коротку пісеньку. Ті, хто не встиг зупинитися вчасно, вибувають.

Щоб активувати пасхалку, потрібно ввести в рядку пошуку запит "Гра в кальмара" або Squid Game і натиснути Enter. Внизу екрана з'явиться табличка. По ній потрібно клацнути, щоб гра запустилася.

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Гра Red Light, Green Light доступна як у десктоп-версії Google, так і в мобільному застосунку.

Google часто додає подібні речі у свій пошуковик на честь виходу нових новинок. Раніше в "Google Пошуку" з'являлися пасхалки на честь "Мандалорця" і "Одні з нас".

А тим часом ШІ-пошуковик на базі ChatGPT став доступний усім користувачам. Він уміє сам визначати, коли потрібно вийти в інтернет у пошуках відповіді, а коли достатньо звернутися до власної бази даних.

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