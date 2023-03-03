"Пасхалка" працює як в мобільній версії Google, так і десктопної.

До старту 3 сезону серіалу "Мандалорець" Google додала в інтерфейс свого пошуковика тематичну пасхалку. Вона присвячена Грогу, який також широко відомий в мережі як "Бебі Йода" через схожість з культовим персонажем саги.

Так, якщо загуглити "Мандалорець" або "Грогу", то маленький Бебі Йода з'явиться в правому нижньому кутку сторінки. Далі потрібно натиснути на персонажа, тоді він почне "силою" рухати й упускати вниз один за іншим блоки пошукової видачі.

Розважатися можна, поки не набридне. Пасхалка працює як в мобільній, так і настільної версії пошукача Google.

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Google часто додає подібні речі в свої пошуковик в честь виходу тих чи інших продуктів. Наприклад, якщо ввести в пошуковий рядок запит "Одні з нас", то в нижній частині екрана з'являється гриб, на який можна натискати. Це зроблено на честь виходу серіалу від HBO.

"Мандалорець" – що відомо про третій сезон

Цей телесеріал оповідає про життя Діна Джаріна – самотнього мандалорця і мисливця за головами, який промишляє злочинними угодами після падіння Галактичної Імперії. У новому сезоні в основі сюжету лежить боротьба за Темний меч – відому мандалорску зброю, що є символом влади.

У 3-му сезоні "Мандалорця" буде 8 епізодів, які виходитимуть один раз на тиждень з 1 березня по 19 квітня 2023 року. Сценарій до всіх епізодів написав Джон Фавро, який, власне, і є автором серіалів "Мандалорець" і "Книга Боби Фетта".

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