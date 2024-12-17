Заміна Google: ШІ-пошуковик на базі ChatGPT став доступний усім користувачам

Він уміє сам визначати, коли потрібно вийти в інтернет у пошуках відповіді, а коли достатньо звернутися до власної бази даних.

Компанія OpenAI відкрила доступ до пошукових інструментів ChatGPT Search всім користувачам чат-бота. Раніше цей інструмент був доступний тільки платним підписникам Plus і Team.

Особливість ШІ-пошуковика перед "гуглівським" – інтелектуальний підхід до пошуку: ChatGPT самостійно визначає, коли потрібно шукати інформацію в інтернеті, а коли достатньо звернутися до власної бази даних. Пошуковик відповість із посиланнями на джерела, а в новому чаті можна поставити уточнювальні запитання.

Доступ до ChatGPT Search з'являється в полі для введення тексту на головному екрані сайту або в мобільному застосунку. Для цього потрібно ввести запит і натиснути на відповідну іконку у вигляді глобуса.

Відео дня

Пошукову систему від OpenAI можна як використовувати у вигляді окремого сервісу на сайті компанії, так і безпосередньо в браузері – зокрема, для Google Chrome вже є окреме розширення.

Крім того, сам чат-бот став працювати ефективніше і швидше, кажуть в OpenAI. Особливу увагу приділили мобільному застосунку – у ньому пошук став схожим на звичні пошукові системи. Також найближчими днями стане доступною підтримка просунутого голосового режиму ChatGPT: він здатний вловлювати різні інтонації і відповідним чином коригувати свої відповіді.

Раніше цього місяця OpenAI запустила нейромережу Sora, яка генерує реалістичні відео за текстовим описом. Інструмент доступний усім передплатникам ChatGPT Plus і ChatGPT Pro.

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