За рік зросла частка айтівців, які працюють на кількох роботах.

Серед українських айтівців понад чверть (27%) мають додаткові проєкти, окрім основної роботи в ІТ. Про це йдеться в результатах опитування веб-порталу про IT-галузь України DOU.

"Найчастіше - це друга (а деколи і третя) робота в індустрії, пет-проєкт (проєкт, над яким розробник працює у вільний час - УНІАН), ІТ-волонтерство чи менторство. Проте не завжди додаткові проєкти айтівців пов’язані з ІТ. 8% мають додаткову зайнятість поза ІТ: у 6% це додаткова робота, у 3% - волонтерство", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що за рік зросла частка айтівців, які працюють більше ніж на одній роботі. Якщо торік таких було 8% в Україні та 11% за кордоном, то цього року вже 12% та 15% відповідно.

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Найчастіше фахівці мають додатковий парт-тайм - 6% айтівців. Додатково працювати фултайм вдається тільки 3% фахівців в Україні та 5% за кордоном. Приблизно стільки ж фахівців мають фриланс на додачу до основної зайнятості - 3% в Україні та 4% за кордоном. Додаткову роботу в ІТ найчастіше мають фахівці на парт-таймі та айтівці на військовій службі (19%).

При цьому найактивніші в пошуках додаткової зайнятості досвідчені фахівці. Рівно 14% айтівців з досвідом від п’яти років мають додаткову роботу проти 9% тих, хто працює два роки чи менше. Найчастіше це фахівці рівня Senior, Head, Tech Lead та Architect.

Ринок IT в Україні: що відомо

У лютому повідомлялося, що вперше за роки незалежності України вітчизняний експорт IT-послуг минулого року не показав зростання.

При цьому, згідно дослідження IT Research Ukraine 2024, український експорт IT-послуг може другий рік поспіль не показати росту в порівнянні з минулим роком. Так, український експорт IT-послуг у 2024 році мав знизитися до 6% та становити 6,4 млрд доларів.

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