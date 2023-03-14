Основною передумовою для повернення ІТ-фахівців є повне закінчення війни в Україні.

Рівно 41% українських айтівців, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни й напередодні, планують повернутися до України.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному українським спеціалізованим веб-порталом про IT-галузь України DOU.

"41% айтівців, які виїхали за кордон після початку війни й напередодні, планують повернутися: 22% впевнені в цьому, а 19% вважають, що радше повернуться", - йдеться в повідомленні.

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Згідно дослідження, ті, хто виїжджав після початку повномасштабного вторгнення, частіше мають намір повернутися (44%). Натомість ті, хто релокувався за кілька місяців до війни, частіше планують залишитися за кордоном (38%).

Зазначається, що найменш схильні повертатися фахівці, які переїхали в Канаду (62%) і США (46%), а також у Нідерланди (43%). Більшість тих, хто емігрував до Хорватії (78%) і Туреччини (64%), планують повернутися в Україну.

"Основні передумови для повернення ІТ-фахівців, які виїхали протягом 2022 року, - повне закінчення війни (важливо для 77%) і помітні покращення в країні (в економічній, політичній, соціальній сферах - відзначили 45% фахівців)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, близько 20% фахівців повернулися б через сімейні проблеми чи значні труднощі в житті за кордоном. Водночас пропозиції роботи, які можуть зацікавити грошима або професійним розвитком, чи вимога роботодавця бути в Україні, могли б спонукати до повернення менш як 10% фахівців.

Нагадаємо, за результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у 7,34 млрд дол. Обсяг експорту збільшився на 400 млн доларів у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Українські біженці в Європі

Як повідомляв УНІАН, кожен третій біженець з України, котрий проживає на території Європейського союзу, хоче повернутися додому. Як заявляє Агентство ЄС з основних прав, така ж кількість українців почувають себе частиною спільноти у новій країні.

За даними Агентства ООН у справах біженців, країни Європи прийняли в себе понад вісім мільйонів українців. Із них правом на тимчасовий захист у країнах ЄС скористалися близько 4,8 млн людей.

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