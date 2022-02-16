У Міноборони прогнозують, що атаки триватимуть й інколи призводитимуть до тимчасового порушення роботи сайту.

На офіційний веб-портал Міністерства оборони України продовжують здійснюватися DoS-атаки, тому для захисту сервісних потужностей українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, розташований у США.

Про це вранці 16 лютого повідомили на офіційній Facebook-сторінці Міноборони.

"Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав безпрецедентної DoS-атаки, яка ще триває. Атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт. Зловмисники напевно знали, що сайт захищено від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалося", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спеціалісти з кібербезпеки побоюються іншого виду атаки, а саме типу DDoS, тому вирішили скористатися додатковими серверами допомоги в США.

"Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути піддано не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташовано у США", - повідомляють у відомстві.

У Міноборони також прогнозують, що атаки триватимуть й інколи будуть призводити до тимчасового порушення роботи сайту, принаймні допоки його не буде професійно оновлено.

Атака на українські банки та сайти: що сталося

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого офіційні сайти Міноборони та Збройних сил України припинили відкриватися. Також перестав працювати мобільний додаток "Приват24", користувачі не могли увійти в особисті кабінети. Окрім того, атаки зазнав й "Ощадбанк".

В українському Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили: "Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують".

Згодом міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про відбиття хакерської атаки на портал "Дія", що трапилася одразу після спроби злому сайтів українських банків.

Системи "ПриватБанку" та "Ощадбанку" відновили роботу, а українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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