До правоохоронців звернувся один із державних банків.

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через DDOS-атаки на сайти двох банків, Міністерства оборони та Збройних сил.

Про це пізно ввечері в середу, 15 лютого, повідомили в Національній поліції.

Зокрема, головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

"15 лютого зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України. За зверненням одного із державних банків кіберполіція почала перевірку. Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі веб-сервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Станом на 19:30 роботу банківських веб-ресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Атака на українські банки та сайти: що сталося

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого офіційні сайти Міноборони та Збройних сил України припинили відкриватися. Також перестав працювати мобільний додаток "Приват24", користувачі не могли увійти в особисті кабінети. Окрім того, атаки зазнав й "Ощадбанк".

В українському Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили: "Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують".

Згодом міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про відбиття хакерської атаки на портал "Дія", що трапилася одразу після спроби злому сайтів українських банків.

Системи "ПриватБанку" та "Ощадбанку" відновили роботу.

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