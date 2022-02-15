Для користувачів порталу атака залишилася непомітною.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про відбиття хакерської атаки на портал "Дія", що трапилася одразу після спроби взлому сайтів українських банків.

Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія, що було очікуваним. Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду", - написав міністр.

Він зазначив, що фахівці порталу швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. Та її знову було "відбито".

"Для користувачів Дії атака залишилася непомітною. Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі", - підсумував Федоров.

DoS-атака на українські банки і сайти: що відомо

Вранці 15 лютого деякі клієнти "ПриватБанку" отримали повідомлення про те, що банкомати установи перестали масово працювати. У "Приватбанку" заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Пізніше стало відомо, що перестав працювати мобільний додаток "Приват24", користувачі не могли увійти в особисті кабінети. У "Приватбанку" повідомили, що на додаток "Приват24" здійснено DDoS-атаку

Крім того, з'явилася інформація про те, що припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Після переходу за посиланням з'являється сповіщення: "Немає зв'язку з сайтом". Така ж ситуація сталася з офіційним сайтом Збройних сил України.

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