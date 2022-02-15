Користувачі продовжують скаржитися на проблеми з доступом.

Приватбанку вдалося відновити роботу після здійсненої на системи DDOS-атаки.

Про це прес-служба банку повідомила в коментарі виданню Економічна правда.

Служби не працювали протягом години. Проте, зауважують в банку, трафік був інтенсивним, що створювало додаткові ускладнення з доступом до послуг.

Водночас, як пише видання, користувачі продовжують скаржитися на проблеми з доступом.

У банку допускають нові атаки.

Що трапилося

Ввечері, 15 лютого, на додатки "Приватбанку", "Ощадбанку", а також сайти Міноборони і Збройних сил України були здійснені DDoS-атаки.

У прес-службі Центру інформаційної безпеки при РНБО допустили причетність Росії до атак на системи.

Кібератаки на Україну

Кібератаки на Україну помітно почастішали на тлі загострення на російсько-українському кордоні. У січні невідомі здійснили наймасштабнішу за чотири роки хакерську атаку на понад 70 українських сайтів.

Тоді в РНБО заявили про можливу причетність Росії до кібернападів. Проте у Москві все заперечують.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив, що кібератаки можуть бути частиною зусиль Росії щодо ескалації ситуації в Україні. Про це відомо вже кілька місяців і США працюють з українським урядом над посиленням захисту.

На думку опитаних агентством Reuters західних експертів, наступні кібератаки РФ можуть зачепити енергосистеми й фінансові установи. Також вони не виключили, що жертвами таких гібридних методів війни можуть стати соціальні об’єкти.

Наразі Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу.

Попри офіційні заяви Міноборони Росії щодо відведення частини солдатів до місць постійної дислокації, преса, навпаки, спостерігає посилення наступальних позицій росіян.

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