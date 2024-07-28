У Chrome є режим максимальної економії пам'яті: чому його варто увімкнути

Це позитивно позначиться на швидкодії браузера й автономності вашого ноутбука.

Google Chrome – з величезним відривом найпопулярніший браузер у світі та Україні. Однак програма більше за інших витрачає акумулятор ноутбука і смартфона, а також іноді гальмує і настільний ПК. Інженери Google визнають цей недолік і пропонують варіанти вирішення.

Минулого місяця Google анонсувала функцію для настільної версії Chrome, яка усуває головну проблему браузера – вимогливість до ресурсів. Важливе налаштування тривалий час тестували, але тепер воно стало доступним усім користувачам, пише Gizchina.

Насамперед перевірте, що ваш браузер оновлено щонайменше до версії 126.0.

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Потім відкриваємо "Налаштування" → "Ефективність" і активуємо розділ "Економія пам'яті", якщо не зробили цього раніше. На вибір буде доступно три опції: помірна, збалансована та максимальна.

За максимальної економії пам'яті Chrome знаходить вкладки, які ви не використовуєте, і вивантажує їх з оперативної пам'яті "після закінчення короткого періоду часу". При цьому неактивні вкладки залишаться в списку відкритих сторінок.

Особливо корисними ці налаштування виявляться для власників ноутбуків, особливо в період вимкнення світла, коли споживання оперативної пам'яті безпосередньо пов'язане не тільки зі швидкодією, а й часом автономної роботи. У Google кажуть, що з цією функцією браузер використовує до 30% менше пам'яті.

Нагадаємо, раніше в Google Chrome для Android з'явилося дві корисні фічі. Перша дає змогу озвучувати вміст веб-сторінок прямо з програми, а друга – перетворює згорнуті вкладки на компактні плаваючі вікна.

Як розповідав УНІАН, експерти перевірили швидкість 6 головних браузерів і визначили найшвидший. Chrome, очікувано, виявився найшвидшим, але він має один вагомий недолік.

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