У додатку навіть є елементи управління, схожі на подкасти.

Google впровадила нову функцію в браузері Chrome для Android, яка дає змогу озвучувати вміст веб-сторінок прямо з додатка. Користувачам iOS ця функція вже певний час доступна в браузері Safari.

Функція під назвою Listen to this page (Прослухати цю сторінку) оснащена елементами управління відтворенням, аналогічними до тих, що ви знайдете в музичних плеєрах або програвачах подкастів, даючи змогу ставити на паузу, змінювати швидкість читання, перемотувати вперед або назад на 10 секунд, пише The Verge.

Опція поширюється поступово, але її вже можна активувати вручну через панель експериментальних функцій:

Запустіть додаток Chrome на Android-смартфоні та в адресному рядку введіть "chrome://flags/#read-aloud" без лапок.

Перейдіть на сторінку з великим текстом, потім натисніть на іконку (•••) в меню і виберіть "Слухати цю сторінку", яка повинна з'явитися нижче опції перекладу.

Ви також можете попросити Google Assistant прочитати веб-сторінку вголос, і навіть перекласти її іншою мовою. Однак вибір цього варіанта переведе користувача з Chrome у застосунок Google, тоді як нова функція дає змогу залишатися в браузері.

Раніше в Google Chrome на Android з'явилася функція "картинка в картинці", яка спростить роботу з браузером для багатьох користувачів. Завдяки їй згорнуті вкладки перетворюються на компактні плаваючі вікна.

Як уже повідомляв УНІАН, Google запустила платну версію браузера Chrome, яка орієнтована для комерційного використання, і відрізняється від безкоштовної версії наявністю нейромереж і посиленим захистом.

