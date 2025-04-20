Розробкою займається Huawei спільно з China Unicom.

Huawei і China Unicom першими у світі запустили 10-гігабітну широкосмугову мережу нового покоління в районі Сюн'ань, засновану на технології 50G PON, і результати говорять самі за себе.

У реальних тестах швидкість завантаження досягала 9834 Мбіт/с, а віддачі - понад 1000 Мбіт/с за затримки в 3 мс. Це на порядок вище звичайних гігабітних підключень, що може бути початком нової ери домашнього інтернету.

Ключ до такого прориву в модернізації оптоволоконної інфраструктури. Завдяки новому стандарту передачі даних пропускна здатність на одного користувача піднімається до рівня, який раніше був доступний тільки в дата-центрах.

Відео дня

Один із жителів Сюн'аня розповів, що раніше під час роботи декількох пристроїв розумного будинку Wi-Fi буквально задихався, а тепер все працює плавно, навіть якщо одночасно стрімити у 8K і грати в хмарі.

У Пекіні швидкість під час тестів також вражає: до 9340 Мбіт/с на скачування і понад 6300 Мбіт/с на відправлення. Простий розрахунок показує: 90-гігабайтний фільм із роздільною здатністю 8K тепер можна завантажити за 72 секунди. Гігабітній мережі для цього знадобилося б близько 12 хвилин.

Розвиток інтернету - останні новини

Тим часом у Європі готують власну мережу супутникового інтернету на заміну Starlink Ілона Маска. Багатоорбітальна мережа з майже 300 супутників має бути повністю введена в експлуатацію до 2030 року.

Крім того, нещодавно компанія Ookla опублікувала рейтинг швидкості інтернету в різних країнах світу. Україна потрапила на 71-е місце.

Вас також можуть зацікавити новини: