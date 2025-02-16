Серед окремих міст до рейтингу потрапили Харків і Київ.

Компанія Ookla опублікувала рейтинг швидкості інтернету в різних країнах світу на основі даних бенчмарка Speedtest. Список актуальний станом на кінець січня 2025 року.

За пів року Україна втратила в топі за стаціонарним інтернетом 11 позицій, перемістившись із 60-го на 71-ше місце. Перші три місця в рейтингу посіли Сінгапур (324,92 Мбіт/с), ОАЕ (310,05 Мбіт/с) і Гонконг (305,71 Мбіт/с). В Україні середня швидкість інтернету становить 84.4 Мбіт/с.

У рейтингу мобільного інтернету Україна перебуває на 81 місці, піднявшись на 12 рядків, якщо порівнювати з минулим роком. Середня швидкість підключення становить 42,68 і 12,67 Мбіт/с на скачування і завантаження відповідно. Роком раніше – 21,24 і 9,86 Мбіт/с відповідно.

Відео дня

У рейтингу міст Харків за швидкістю мобільного інтернету – на 101-му місці, Київ – на 114-му зі 152.

Очікувано, повільний доступ в Україні обумовлений відсутністю мереж зв'язку п'ятого покоління. При цьому, 5G вже є в деяких країнах колишнього СРСР, як наприклад, Латвія, Естонія і Литва. У листопаді 2024 року в Україні стартував пілотний проєкт із впровадження 5G.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що в Україні у 2025 році може подорожчати інтернет. Зазначається, що провайдерам доведеться збільшити свої витрати у зв'язку з підвищенням податків.

Тим часом супутниковий інтернет Starlink від Ілона Маска напередодні запрацював на смартфонах. При цьому ніякого додаткового обладнання користувачам докуповувати не потрібно: підключення відбувається автоматично в місцях, де немає стільникової мережі.

Вас також можуть зацікавити новини: