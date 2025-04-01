Пристрій отримав великий AMOLED-дисплей, значну автономність і коучинг на основі ШІ.

Компанія Xiaomi представила Amazfit Bip 6 – чергове оновлення серії простих і бюджетних розумних годинників. Новинка отримала АMOLED-дисплей, більшу автономність і набором функцій, яких раніше в цій ціновій категорії не було, пише Android Authority.

Bip 6 має 1,97-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 450×390 пікселів і піковою яскравістю 2000 ніт. Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву, є захист від води за стандартом 5 ATM (витримає занурення у воду на глибину до 50м).

Девайс базується на сенсорі BioTracker 6.0, що відстежує пульс, рівень кисню в крові, стрес і сон. Підтримується понад 140 режимів тренувань, включно з фітнес-змаганнями HYROX Race і тренуваннями на витривалість. Пристрій пропонує коучинг на основі ШІ та автоматичний підрахунок повторень на силових вправах.

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На одній зарядці апарат протягне до 26 днів в економному режимі або до 6 діб під час інтенсивного використання. Серед інших особливостей – дзвінки через Bluetooth, офлайн-навігація і сумісність з будь-яким смартфоном.

Amazfit Bip 6 доступні в чотирьох кольорах – чорному, вугільному, сіро-бежевому і червоному. Пристрій коштує $80 (3300 грн) і вже доступний на офіційному сайті бренду і на Amazon.

Нагадаємо, раніше творець культових Pebble представив новий смарт-годинник із батареєю на місяць, чорно-білим дисплеєм на електронному папері та системою PebbleOS.

Тим часом пластикові Apple Watch SE опинилися під загрозою скасування, пише Bloomberg. Вважалося, що завдяки переходу на пластик вартість такого годинника впала б з 249 до 199 доларів.

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