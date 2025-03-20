Назва нова, але позиціонування те саме, пристрої так само працюватимуть на Pebble OS.

Творець Pebble Ерік Мігіковскі, як і обіцяв, повернувся з новими розумними годинниками – його нова компанія Core Devices показала дві моделі Core 2 Duo і Core Time 2.

Як і у випадку з оригінальними Pebble, це прості за функціоналом і корпусом, але живучі (до 30 днів автономної роботи) годинники із чорно-білим дисплеєм на електронному папері та системою PebbleOS, пише The Verge.

Годинник Core 2 Duo отримав форм-фактор фітнес-трекера і 1,26-дюймовий монохромний дисплей. Модель має чотири фізичні кнопки, також є захист від вологи та пилу IPX8. Що стосується Core Time 2, то це оновлена версія Pebble Time 2 з 1,5-дюймовим дисплеєм. Головна відмінність у цьому годиннику – наявність сенсорного екрана.

Відео дня

Годинник сумісний як з Android, так і iOS, але під час використання з iPhone доведеться миритися з обмеженнями: не буде надсилання повідомлень iMessage, не можна взаємодіяти з оповіщеннями, а обмін даними з додатками на смартфоні утруднений.

Ціни: 149 доларів (~6200 грн) за Core 2 Duo і 225 доларів (~9200 грн) за Core Time 2. Простішу модель почнуть продавати в липні, а просунутіша з'явиться в грудні.

Головний інсайдер з Apple Марк Гурман розповів, що цієї весни-влітку Apple випустить оновлені Apple Watch SE 3. Годинники стануть ще дешевшими і вийдуть у різних кольорах.

Раніше цього року в Amazfit вийшов новий претендент на звання короля бюджетних смарт-годинників. За ціною 100 доларів покупці отримують яскравий AMOLED-дисплей, 160+ спортивних режимів і просунуті датчики.

Вас також можуть зацікавити новини: