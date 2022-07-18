На $2 млн зможуть розраховувати умільці, яким вдасться зламати режим блокування iPhone, доступний в iOS 16.

Apple запропонувала заплатити рекордні 2 мільйони доларів умільцям, які зуміють зламати режим блокування iPhone, доступний в iOS 16.

Це найбільша нагорода за виявлені вразливості, яку коли-небудь призначали в галузі, передає портал Gizchina.

Режим блокування, він же Lockdown Mode, являє собою режим підвищеного захисту користувача. Він застосовується в тому випадку, якщо користувач вважає, що став жертвою таргетованого стеження, або його айфон заражений шкідливим ПЗ.

При його включенні на смартфоні будуть недоступні більшість застосунків і веб-сервісів. Також будуть заблоковані дзвінки через FaceTime з незнайомих номерів, а дані iPhone будуть заблоковані до тих пір, поки пристрій не опиниться в руках власника.

Режим блокування був вперше оголошений Apple на конференції WWDC минулого місяця. Офіційний реліз запланований на цю осінь разом з "операційкою" iOS 16.

Втім, якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Ми робили окрему замітку, де розповідали, як випробувати нову систему в ділі раніше за інших.

Вас також можуть зацікавити новини: