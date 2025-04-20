Дешево і сердито: Apple працює над спрощеною версією провальних AR-окулярів Vision Pro

Apple Vision Air можуть офіційно представити вже цього року.

Apple працює над спрощеною версією гарнітури Vision Pro, і, судячи з нових витоків, вона може вийти під назвою Vision Air.

Це буде більш доступний за ціною пристрій, покликаний донести досвід змішаної реальності до широкої аудиторії. При цьому, як і у випадку з Vision Pro, Apple робить ставку на преміум-дизайн і технічні тонкощі, але з низкою відчутних компромісів.

Свіжий витік показує можливий акумуляторний блок майбутньої гарнітури. Фото було опубліковано відомим інсайдером Сонні Діксоном, але незабаром видалено. Однак зображення все ж потрапило в мережу через прев'ю в WhatsApp, і тепер його обговорюють у техноспільноті.

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На знімку батарейний модуль меншого розміру і ваги, ніж у оригінального Vision Pro, і з новим кольором Midnight Blue.

Менша вага - менша автономність? Найімовірніше, новий акумулятор міститиме менше комірок, що вплине на тривалість роботи гарнітури. Але Vision Air і сам має бути менш ненажерливим: замість чипа серії M у ньому, за чутками, встановлять більш енергоефективний A-чип, а екран - простіший і з меншою роздільною здатністю.

Apple, схоже, готує гарнітуру, яка не замінить, а доповнить Vision Pro, зробивши AR/VR доступнішим без відмови від фірмової якості.

Серед ключових відмінностей - спрощений корпус (можливо, з елементами з титану), редизайн інтерфейсів і, головне, зниження ціни. Точної інформації про вартість поки немає, але очікується, що вона буде істотно нижчою за 3 тисячі доларів, за які продається оригінальна модель. Офіційна презентація Vision Air може відбутися вже цього року.

Раніше ми розповідали, що Apple готує до виходу свій перший складаний смартфон, який, як очікується, з'явиться наприкінці наступного року.

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