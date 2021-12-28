Оновлення принесло поліпшений зовнішній вигляд, продуктивність і функції безпеки.

Компанія Xiaomi офіційно презентувала свою нову фірмову оболонку MIUI 13, яка заснована на Android 12.

Окрім косметичних поліпшень в новій OC, розробники окремо зосередилися на підвищенні безпеки і конфіденційності, а також на підвищення стабільності і швидкості роботи.

Нове в MIUI 13:

Покращений зовнішній вигляд домашнього екрана з більш мінімалістичними значками та оновленою стилістичною палітрою;

Фішки Material You З Android 12;

Xiaomi об'єдналася з Beauty Science, щоб створити нові шпалери (вже є в мережі);

Перероблені анімації, фірмовий шрифт MiSans і безліч віджетів, також готових до гнучкого налаштування;

У порівнянні з MIUI 12.5 плавність роботи додатків зросла на 15-52%, інтерфейсу – на 20-26%, а втрата частоти кадрів знизилася більш ніж на 90%;

Технологія Focus Computing 2.0, яка надає додаткові обчислювальні ресурси на основні програми, що, своєю чергою, підвищує плавність їх роботи;

Загалом MIUI 13 працює приблизно на 52% ефективніше, ніж MIUI 12.5.

Разом з тим було презентовано орієнтовану під планшети оболонку MIUI 13 Pad, яка ефективніше використовує великий екран та функції багатозадачності. Наразі для великого екрана адаптовано понад 3000 додатків.

Окрім MIUI 13 для смартфонів і планшетів, компанія повідомила, що буде використовувати фірмову OC на всіх своїх пристроях.

Окрім дебюту на Xiaomi 12, відсьогодні бета-збірки MIUI 13 стануть доступні для MIX 4, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5g, Redmi K40 Pro і Redmi K40. Після цього розгортання буде здійснюватися і на інших девайсах:

А тим часом Xiaomi напередодні новорічних свят знизила ціни на свої смартфони в Україні. Розпродаж триватиме до 10 січня, тому не варто поспішати – ще є час як слід все обміркувати.

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