Представлено бюджетник CMF Phone (1) – найнезвичайніший смартфон 2024 року

Новинка отримала можливість кастомізації, знімну батарею і змінну задню кришку.

Творці "прозорих" девайсів, компанія Nothing представила CMF Phone 1 - перший смартфон від суббренду CMF. Дизайн, як і годиться, незвичайний, а цінник точно порадує потенційних покупців, пише GSMArena.

Бюджетник виділяться на тлі конкурентів концепцією "модульності", яка дає змогу користувачам самим змінювати зовнішність смартфона. Крім того, що до задньої частини можна прикріпити низку аксесуарів на кшталт ремінця, підставки і тримача для карток, так ще є можливість замінити задню панель.

У комплекті до телефону лежатиме маленька викрутка для зняття кришки. "Рідна" батарея, до речі, знімна. Її можна самостійно замінити в подорожі, або коли ресурс першої вичерпався. Ще в коробку поклали дріт, але блоку зарядки немає.

Технічні характеристики відносять CMF Phone 1 до середнього класу. Девайс вийшов із 6,7-дюймовим Full HD+ AMOLED-дисплеєм із частотою 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 7300, 6/8 Гбайт оперативної пам'яті, батареєю 5000 мАг, подвійною камерою 50+2 Мп і 16 Мп селфі. Корпус захищений за стандартом IPX2, а оновлення ОС Android будуть приходити протягом двох років.

На YouTube вже з'явилися перші огляди. CMF Phone 1 надійде в продаж 12 липня за ціною від 199 доларів за версію 8/128 ГБ. У Європі ціни стартують від 209 євро.

У майбутньому сумісних аксесуарів буде ще більше, тому власники смартфона зможуть зібрати свій ідеальний девайс. Більшість аксесуарів коштують 25 євро, задня кришка - 35 євро.

Раніше авторитетні оглядачі з The Verge назвали найкращі смартфони з Android у 2024 році. До списку потрапили моделі від Samsung, OnePlus, Google і навіть один пристрій Nothing.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її Айфонами - єдиний гравець, Android - це великий вибір на будь-який бюджет. Бенчмарк AnTuTu називав смартфони, які у 2024 році пропонують найкраще співвідношення ціни-якості.

Вас також можуть зацікавити новини: