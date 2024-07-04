Пристрій підтримуватиме аксесуари на кшталт ремінців і підставок, які прикручуються до задньої кришки.

Бренд CMF, що належить компанії Nothing, розкрив дизайн свого першого смартфона CMF Phone 1. Цей апарат вже називають одним з найбільш незвичайних телефонів останніх років, пише TechRadar.

Бюджетник буде виділятися на тлі конкурентів не тільки яскравим помаранчевим забарвленням, а й концепцією "модульності", яка дасть змогу користувачам самим змінювати зовнішність смартфона. Панелі в різних кольорах можна буде змінювати за настроєм.

У комплекті лежатиме викрутка для зняття штатних елементів корпусу і прикручування кастомних. Як мінімум відомо про підставку, кріплення під ремінець і щось на кшталт повербанка або кишені для пластикових карток. Задня панель у нього теж відкручується.

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Характеристики CMF Phone 1 теж відомі. Смартфон отримає 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей на 120 Гц, процесор Dimensity 7300, основну 50 Мп-камеру, акумулятор 5000 мАг зі швидкою зарядкою 33 Вт, 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ памʼяті, а також Android 14 з коробки.

Що стосується цінника, то він, якщо витоки вірні, порадує буквально всіх, CMF Phone (1) буде продаватися за 190 і 215 доларів залежно від версії. Таким чином, він буде майже вдвічі дешевшим за "бюджетний" Nothing Phone (2a).

Презентація CMF Phone 1 відбудеться 8 липня. Разом зі смартфоном виробник представить бюджетні навушники та розумний годинник. А вже 10 липня свою презентацію проведе Samsung.

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