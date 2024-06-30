До списку потрапили моделі від Samsung, OnePlus, Google і навіть один пристрій Nothing.

Оглядачі авторитетного порталу The Verge підбили проміжні підсумки 2024-го і перерахували найкращі Android-смартфони на ринку. Список розділили на шість категорій, куди увійшли пристрої під конкретні запити.

До списку потрапили моделі від Samsung, OnePlus, Google і навіть один пристрій Nothing.

Galaxy S24+ – найкращий Android-смартфон для більшості, вважають у The Verge. Телефон підійде тим, кому потрібен великий екран, вражаючі камери і хороший час автономної роботи. Також апарат оснащено усіма новомодними ШІ-функціями, а отримувати оновлення він буде цілих 7 років.

– найкращий Android-смартфон для більшості, вважають у The Verge. Телефон підійде тим, кому потрібен великий екран, вражаючі камери і хороший час автономної роботи. Також апарат оснащено усіма новомодними ШІ-функціями, а отримувати оновлення він буде цілих 7 років. Galaxy S24 Ultra – преміум вибір. Коштує він недешево, але натомість користувачі отримують усі забаганки, які потрібні сучасному смартфону: є стилус, дві телеобʼєктивні камери, масивна батарея та один із найкращих екранів.

– преміум вибір. Коштує він недешево, але натомість користувачі отримують усі забаганки, які потрібні сучасному смартфону: є стилус, дві телеобʼєктивні камери, масивна батарея та один із найкращих екранів. OnePlus 12 – доступний флагман. OnePlus 12 продається на 100 доларів дорожче, ніж його попередник, але він оснащений оновленими камерами Hasselblad, поліпшеною водонепроникністю і бездротовою зарядкою. У поєднанні з потужним процесором Snapdragon 8 Gen 3 і оперативною пам'яттю до 16 ГБ він не поступається найкращим смартфонам 2024 року.

Відео дня

Google Pixel 8 Pro – найкращий смартфон для фотографії. Потрійна камера на 50+48+48 мегапікселів у тандемі з найкращими алгоритмами постоброблення зображень видає соковиті фото і відео практично в будь-яких умовах. Також є багато просунутих ШІ-фішок для поліпшення фото і відео.

– найкращий смартфон для фотографії. Потрійна камера на 50+48+48 мегапікселів у тандемі з найкращими алгоритмами постоброблення зображень видає соковиті фото і відео практично в будь-яких умовах. Також є багато просунутих ШІ-фішок для поліпшення фото і відео. Samsung Galaxy Z Fold 5 – найкращий складаний смартфон. Такий пристрій має і потужну начинку, і чудові камери, і оновлений шарнір, і загалом це універсальний апарат на всі випадки життя. Але такий форм-фактор потрібен далеко не всім, тим більше, за нього доведеться переплатити.

– найкращий складаний смартфон. Такий пристрій має і потужну начинку, і чудові камери, і оновлений шарнір, і загалом це універсальний апарат на всі випадки життя. Але такий форм-фактор потрібен далеко не всім, тим більше, за нього доведеться переплатити. Nothing Phone (2) – найкрасивіший смартфон. Пристрій втілює в собі певну ретро-естетику, яка не схожа ні на що інше на ринку. А ще на ньому встановлена незвичайна, фірмова система Nothing OS. Загалом, це хороша альтернатива популярним брендам Android.

Раніше УНІАН ділився п'ятіркою недорогих, але крутих смартфонів для купівлі у 2024 році. Вони чудово підійдуть для творчості, зйомок і розваг, а обійдуться при цьому дешевше за 500 доларів.

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