Xiaomi провела в Китаї масштабну грудневу презентацію, в ході якої було представлено багато чого цікавого.

Разом з оновленням MIUI 13 і флагманськими смартфонами 12-ї серії компанія Xiaomi поповнила асортимент своїх навушників і смарт-годинників новими моделями.

Годинник отримав круглий 1,43-дюймовий екран AMOLED і металевий корпус. Циферблат покритий сапфіровим склом: обіцяють мінімум подряпин навіть при самому неохайному використанні.

Watch S1 пропонують датчик серцевого ритму, вбудований GPS-модуль для відстеження маршрутів пробіжок, а також функції вимірювання рівня кисню в крові. Є і більш базові функції на зразок стеження за якістю сну і розумного будильника, а спортивних режимів обіцяно понад 117 штук.

Одна зарядка гарантує до 12 днів в режимі активного використання і до 24 днів як "просто годинник". Новинка поставляється зі шкіряним ремінцем синього & коричневого кольорів, і позиціюється як годинник "високого класу", які доповнять образ користувача як під час повсякденного носіння, так і на офіційних заходах.

Варіант з силіконовим ремінцем оцінили в 1099 юанів (~4700 грн), а зі шкіряним – 1199 юанів (~5200 грн). У продажу на початку 2022 року.

Навушники Buds 3 ж можуть похвалитися подвійним магнітним динамічним драйвером, Hi-Fi аудіосистемою і автономністю 32 години з кейсом. Також є функція активного шумозаглушення, яка працює в трьох режимах: налаштовуються в залежності від того, наскільки шумно навколо вас.

Xiaomi Buds 3 вийдуть за ціною 449 юанів (~1900 грн). Разом з тим компанія випустила Xiaomi Buds 3 Pro в новому синьому кольорі за зниженою новорічною ціною в 649 юанів (~2700 грн).

Раніше на цьому тижні компанія поповнила лінійку своїх телевізорів моделлю Mi TV EA70 2022. Новинка оснащена 70-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 4K (3840 x 2160) і пропонується за ціною недорогого смартфона.

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