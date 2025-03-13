За оцінкою експертів, батарея пристрою може прожити понад два дні і не розрядиться.

У березні на ринку з'явилося одразу декілька смартфонів середнього класу від Samsung. Найцікавішою новинкою став Galaxy A56, що конкурує з iPhone 16E. Недорогий, але потужний апарат протестували оглядачі ресурсу SamMobile і високо оцінили його автономність.

При змішаному використанні (без мобільних ігор) Galaxy A56 протримався майже два дні і ще залишилося 24% заряду. Смартфон продемонстрував 6,5 години роботи екрана і понад 16 годин у режимі очікування, що підтверджує опублікований скріншот.

"Провівши деякий час із Galaxy A56, ми можемо стверджувати, що цей новий смартфон середнього класу обіцяє стати справжнім монстром автономності", – SamMobile.

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Galaxy A56 обладнаний батарейкою 5000 мАг і підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Крім того, телефон оснащений новим чипом середнього класу Exynos 1580 4 нм від Samsung, що також стало сюрпризом для оглядачів, адже чипсети Exynos зазвичай не вирізняються такою енергоефективністю.

Порівняно з попередником, Galaxy A56 може похизуватися трохи більшим (на 0,1 дюйма) та яскравішим екраном. Однак, як видно, цей апгрейд не позначився на тривалості роботи батареї.

Раніше ресурс Android Authority заявив, що Samsung Galaxy A56 є більш вигідною покупкою, ніж флагман Galaxy S25, який коштує на 300 доларів дорожче.

Разом із Galaxy A56 на початку березня було представлено Galaxy A36 і Galaxy A26. Усі три смартфони отримали схожий дизайн, однаковий AMOLED-екран та шість років оновлень. Найдешевший із них коштує 299 доларів.

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