Презентація смартфонів очікується найближчими тижнями. Покажуть S25, S25+, S25 Ultra і, за чутками, S25 Slim.

Samsung традиційно випускає свої серії флагманів на самому початку року. Так і лінійку Galaxy S25 анонсують 22 січня. З останнього витоку випливає, що смартфони отримають невелике, але важливе поліпшення.

За даними інсайдера @ishanagarwal24, всі смартфони серії Samsung Galaxy S25 отримають процесор Snapdragon 8 Elite – незалежно від регіону. Раніше були чутки, що базові моделі S25 і S25 Plus використовуватимуть фірмовий чіп Exynos 2500 або навіть MediaTek Dimensity 9400. Але, судячи з усього, Samsung вирішила не експериментувати.

Попередньою практикою було використання процесорів Qualcomm для США і Китаю і Exynos SoC для європейських країн. Хоч Exynos на папері непоганий і енергоефективний, але практика показала, що фірмові чипсети бренду практично за будь-яких умов слабкіші за конкурентів від Qualcomm.

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Також інсайдери розповіли, що нова лінійка буде "трохи компактнішою і легшою", ніж Galaxy S24, а базовий обсяг ОЗП збільшиться з 8 до 12 ГБ.

Тим часом у мережі з'явилося зображення Galaxy S25 Ultra із заокругленими кутами та рекордно тонкими рамками. Поки рекорд за iPhone 16 Pro/Pro Max з товщиною рамок 1,2 мм.

Повідомляється, що захід Samsung Unpacked відбудеться 22 січня. Крім нових флагманів компанія може показати свою першу XR-гарнітуру і друге покоління смарт-кільця Galaxy Ring.

Також є інформація, що Samsung працює над тонким Galaxy S25 Slim, який конкуруватиме з iPhone 17 Air. Але його прем'єра відбудеться окремо від основних флагманів нової серії, тобто не на початку 2025-го, а пізніше того ж року.

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