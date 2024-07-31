До виходу нових смартфонів Apple залишилося трохи більше ніж місяць.

До виходу нових смартфонів Apple залишилося трохи більше місяця. Втім, ми знаємо практично всі ключові особливості пристроїв. А тепер у мережі з'явилися зображення майбутніх апаратів.

На знімку зображені макети базових iPhone 16 у всіх очікуваних кольорах. Так, вони будуть доступні в п'яти колірних рішеннях: чорний, білий, синій, зелений і рожевий. Сама палітра буде більш насиченою порівняно з актуальною серією.

Як і очікувалося раніше, на задній частині пристрою також оновиться блок камер – основна камера і надширококутний об'єктив будуть розташовані вертикально. Таким чином він буде схожий на суміш iPhone X і 12.

Відео дня

Згадується, що завдяки поверненню до вертикальних камер iPhone 16 отримає можливість запису просторового відео, доступну зараз тільки на iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. Торішні базові iPhone мають діагональне розташування модулів камери і не здатні знімати такі відео.

Очікується, що цьогорічні базові iPhone також отримають один і той самий процесор як і "прошки", 8 ГБ ОЗП, нову кнопку Capture на правому торці, кнопку Action, доступну зараз тільки на iPhone 15 Pro, і деякі інші поліпшення.

iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max, на відміну від базових моделей, збережуть квадратний блок камер. Але розміри екранів зростуть з 6.1 і 6.7 до 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Згідно з останньою інформацією, ширина рамки в екрана "прошок" становитиме 1,15 мм і 1,2 мм – це буде рекорд серед усіх смартфонів на ринку.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересня 2024 року. Разом із ними покажуть нові Apple Watch і AirPods.

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