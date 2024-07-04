Використання одного і того ж високопродуктивного чипа може бути викликано оптимізацією роботи з Apple Intelligence.

Ще восени 2023 року ходили чутки, що Apple може відмовитися від своєї колишньої стратегії й оснастити всі моделі iPhone 16 новими чіпами A18. Новий витік підтверджує, що всі пристрої й справді матимуть один і той самий чип серії A.

Розробники виявили в коді Apple ідентифікатори п'яти нових iPhone. Усі вони починаються з одного і того ж числа "17": це свідчить про те, що і чіп у них буде однаковий, оскільки Apple зазвичай прив'язує ідентифікатор до чіпа.

iPhone 17,1

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iPhone 17,4

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В останніх поколіннях новітні процесори Apple були ексклюзивними для дорожчих Pro-версій iPhone, тоді як стандартним моделям доводилося задовольнятися торішньою платформою. Тепер же, судячи з усього, Аpple переглянула стратегію.

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Рішення поставити і в базові, і в Pro-версії нових iPhone чип Apple A18 може бути викликано розширенням доступності Apple Intelligence. Компанія збирається зробити нові ШІ-функції доступними на всіх своїх нових пристроях, починаючи з iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересня 2024 року. Очікується, що Apple представить всього чотири пристрої, як і минулого року. Таким чином, невідома п'ята модель iPhone може бути новим поколінням iPhone SE, який, ймовірно, покажуть пізніше, навесні 2025 року.

Нагадаємо, раніше цього місяця Apple відправила на спочинок три легендарні девайси, включно з iPhone X. Тому його користувачам, можливо, варто потихеньку підшукувати йому заміну. Експерти проаналізували ринок і вибрали найдешевші актуальні Айфони, які можна купити у 2024 році.

Очікується, що незабаром на iPhone та інших Apple-девайсах з'явиться новий тип підписки. У майбутньому її доведеться оформити, щоб повноцінно користуватися всіма функціями iOS.

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