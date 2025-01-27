Користувачам доведеться почекати, як мінімум, ще одне покоління, до виходу iPhone зі зменшеним Dynamic Island.

Ще до презентації iPhone 16 ходили чутки, що в серії iPhone 2025 року варто очікувати на суттєво зменшений Dynamic Island. Однак свіжі відомості говорять про протилежне, а зміни в дизайні якщо й будуть, то мінімальні.

Напередодні відомий інсайдер Мінг-Чі Куо заявив, що майбутні айфони не отримають жодних змін з фронтального боку. За його словами, Dynamic Island порівняно з "острівцем" iPhone 16/16 Pro залишиться значною мірою незмінним. Причому це стосується всіх моделей лінійки.

У ранніх повідомленнях йшлося, що менший Dynamic Island на iPhone 17 Pro/Pro Max стане можливим завдяки новій технології "металінзи" для датчика наближення. Ця розробка нібито допоможе Apple значно зменшити розмір модуля Face ID.

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Таким чином, користувачам доведеться почекати щонайменше ще на одне покоління, до виходу iPhone 18, в яке можуть впровадити поліпшення в цьому аспекті.

При цьому кінцева мета Apple – повністю відмовитися від цього елемента, вбудувавши камеру і Face ID під екран. Таким буде iPhone з повноекранним дизайном, який не матиме жодних вирізів або виїмок. Однак це стане можливим не раніше, ніж через кілька років.

Очікується, що серія iPhone 17 буде представлена у вересні цього року. За чутками, головним нововведенням стане підвищений обсяг оперативної пам'яті. Також очікується перший апдейт фронталки за 5 років.

Також повідомляється, що на зміну Plus-версії прийде iPhone 17 Air – він коштуватиме дешевше за цьогорічні "прошки" і стане найтоншим смартфоном Apple в історії, перевершивши навіть iPhone 6.

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