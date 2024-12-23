Головним нововведення стане підвищений обсяг оперативної пам'яті. Також очікується перший апдейт фронталки за 5 років.

До виходу лінійки iPhone 17 залишається щонайменше 8 місяців, але інсайдери вже знають, якими в загальних рисах будуть головні смартфони 2025 року. Тематичний ресурс 9To5Mac зібрав усе, що відомо про iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.

Чим же порадує нас iPhone 17 Pro:

Фронтальна камера 24 МП . Камери iPhone стають кращими з кожним роком, але зазвичай основні поліпшення стосуються задніх камер. Однак у лінійці iPhone 2025 року Apple оновить фронтальну камеру з 12-Мп до 24 Мп. Це буде перший апдейт фронталки за 5 років.

. Камери iPhone стають кращими з кожним роком, але зазвичай основні поліпшення стосуються задніх камер. Однак у лінійці iPhone 2025 року Apple оновить фронтальну камеру з 12-Мп до 24 Мп. Це буде перший апдейт фронталки за 5 років. Чип A19 Pro. Усі чотири моделі iPhone 17 отримають один чип A19. Однак поділ між стандартними та преміальними айфонами продовжиться: очікуємо, що Pro-смартфони матимуть чип A19 Pro.

12 ГБ оперативної пам'яті. Вперше в історії "прошки" отримають по 12 ГБ ОЗП. У парі з процесором A19 Pro продуктивність повинна виявитися феноменальною, як в іграх, так і в операціях з ШІ.

Фірмові модулі Wi-Fi і Bluetooth від самої Apple. Зараз в айфонах за роботу модемів відповідає чип Broadcom. У 2026 році цей апгрейд буде поширений на всі моделі iPhone 18.

Зараз в айфонах за роботу модемів відповідає чип Broadcom. У 2026 році цей апгрейд буде поширений на всі моделі iPhone 18. Збільшений "прямокутний" виступ камери. Флагманські моделі продовжать акцент на камерах, і iPhone 17 Pro з Pro Max отримають збільшений прямокутний виступ камер. Імовірно, це дасть деякі нові переваги.

Флагманські моделі продовжать акцент на камерах, і iPhone 17 Pro з Pro Max отримають збільшений прямокутний виступ камер. Імовірно, це дасть деякі нові переваги. Виріз Dynamic Island стане меншим. Це буде перше зменшення його розміру з моменту появи в iPhone 14 Pro. Хоч подробиці поки не розкриваються, можливо, це пов'язано з інтеграцією Face ID в екран.

Перероблена рама з алюмінієм. Ще одна цікава зміна в дизайні. Незважаючи на те, що Apple тільки в 2023 році впровадила титановий корпус для Pro моделей, у наступному поколінні рамка "прошок" буде не титанова, а алюмінієва.

Відео дня

Смартфони лінійки iPhone 17 офіційно анонсують у вересні 2025 року. До того часу в мережі з'явиться ще не один витік, але вже зараз відомо, що на зміну Plus-версії прийде iPhone 17 Air - він коштуватиме дешевше за "прошки" і стане найтоншим iPhone в історії, перевершивши навіть iPhone 6.

Наступний рік стане великим для iPhone: навесні вийде новий iPhone SE Інсайдери кажуть, що на нас чекає "найбільше оновлення" з моменту його дебюту в 2016 році.

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