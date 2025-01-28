Презентація наступного покоління бюджетного смартфона від Apple відбудеться на початку квітня.

Інсайдер Маджин Бу продовжує публікувати фотографії нового недорогого смартфона в серії iPhone SE, який, за чутками, може вийти під назвою iPhone 16E. Цього разу бюджетний Айфон порівняли з рожевим iPhone 16.

Як і передбачалося раніше, у iPhone SE (2025) буде тільки одна тильна камера. З корпусу смартфона вона випирає помітно сильніше, ніж у iPhone 16. По дизайну наступне покоління бюджетного смартфона від Apple більше нагадує iPhone 14.

Екран у iPhone SE 4, як очікується, буде OLED на 6,1 дюйма – як у стандартного iPhone 16. Але без Dynamic Island. Нагадаємо, iPhone SE 2020 оснащений 4,7-дюймовим РК-екраном.

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На запитання про те, коли новий SE буде випущено на ринок, інсайдер заявив, що поки все йде за планом, а презентація очікується на початку квітня.

Смартфону також приписують актуальний процесор A18, 8 ГБ ОЗП, підтримку фірмового ШІ Apple Intelligence, 48 Мп широкоформатний сенсор і 12 Мп фронтальний, як у iPhone 15. При ціні в 500 доларів (~21 000 грн) цей смартфон просто приречений на успіх, вважають експерти.

З інших новинок, які очікуються від Apple цієї весни – MacBook Air на базі M4, iPad (11-го покоління) і нове покоління бюджетних Apple Watch SE.

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