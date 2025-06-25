Базовий Google Pixel 10 може залишитися без важливої фічі для охолодження смартфона

Google спробувала зробити відмінності між базовою і Pro-версією смартфона ще більш явними.

Google спробує зробити відмінності між базовою версією Pixel 10 і Pixel 10 Pro ще більш явними.

Згідно з новим витоком, опублікованим Android Headlines, у базовій версії Pixel 10 не буде парової камери охолодження, цей елемент залишиться ексклюзивом для моделей Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL.

Така ж система була і в лінійці Pixel 9, де така система охолодження теж дісталася тільки старшим моделям. Парова камера являє собою герметичну порожнисту структуру з рідиною всередині, яка випаровується під час нагрівання і розподіляє тепло корпусом, допомагаючи справлятися з високими навантаженнями і запобігаючи перегріванню.

Відео дня

Крім відсутності системи охолодження, Pixel 10 також не отримає підтримку Wi-Fi 7. Це викликає питання, особливо з огляду на те, що звичайний Pixel 9 вже підтримував цей стандарт.

Не виключено, що обмеження введені штучно, щоб посилити відмінність між базовою моделлю і флагманами, незважаючи на те, що у всіх версій буде один і той же модем.

Також у списку урізаних функцій - відсутність Ultra Res Zoom і стабілізації Ultra Stable Video. Ці функції, за даними джерела, залишаться тільки в Pixel 10 Pro. Повідомляється, що базова модель отримає телеоб'єктив, але без програмних поліпшень для зуму і зйомки відео.

Повноцінна презентація лінійки Pixel 10 очікується восени.

Раніше ми розповідали, що Google вкраде одну з фішок iPhone, на яку користувачі Android чекали роками. Наступне покоління Google Pixel нарешті отримає аналог MagSafe.

Вас також можуть зацікавити новини: