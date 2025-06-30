Таким екраном свого часу оснащувався iPhone 4 і 4S.

Duoqin, дочірня компанія Xiaomi, встановила новий рекорд. Бренд випустив найкомпактніший смартфон 2025 року. Характерною особливістю моделі Qin K25 став 3,5-дюймовий IPS-екран із роздільною здатністю 960×640 пікселів – такий самий, як в iPhone 4 і 4S.

Також смартфон виділяється несиметричним дизайном – один із кутів витягнутий і нагадує котяче вухо. На вибір є три забарвлення корпусу, включно з рожевим.

Що стосується "начинки", то в Duoqin Qin K25 вмістили все, що змогли, з урахуванням його компактності й вартості: процесор MediaTek Helio G81, 4+64 ГБ пам'яті, основна камера 8 Мп, селфі 2 Мп. Ємність акумулятора – 2150 мАг, підтримується дротова зарядка 10 Вт. Важить телефон 94 г.

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Смартфон розрахований для дітей: передбачені функції батьківського контролю, однак за бажання їх можна повністю відключити. У Китаї смартфон продається за 799 юанів (~4500 грн). На AliExpress та інших маркетплейсах він ще не з'явився, але це питання часу.

Смартфони поступово збільшуються в розмірах, і зараз ми перебуваємо на етапі, коли мініатюрними вважаються пристрої з екранами 6-6,3 дюйма. Причому останнім часом популярність таких смартфонів зростає. УНІАН ділився добіркою найкращих компактних смартфонів літа 2025 року.

Опитування показало, якими смартфонами найбільше задоволені користувачі Android у 2025 році. У списку Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra та інші моделі.

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