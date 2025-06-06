У списку Honor Magic 7 RSR, Xiaomi 15 Ultra та інші Android-телефони.

Автори бенчмарка AnTuTu поділилася свіжим рейтингом "кращих з кращих" смартфонів на базі Android. Він цікавий тим, що не прив'язаний до потужності та співвідношення ціни-якості – ці апарати відбиралися на основі вражень реальних користувачів.

Перше місце в топі за травень посів Honor Magic 7 RSR – його роботою, згідно з опитуванням, задоволені 99,95% користувачів. Це "наворочений" флагман з величезним 6,88-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED, одним з найкращих перископів на ринку і підтримкою супутникових дзвінків.

Друге місце посів Huawei Mate 70 Pro+, а третє – Xiaomi 15S Pro, перший смартфон китайців із власним процесором. Більше жоден смартфон не вийшов за межі 98% користувацької задоволеності.

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У десятці, крім інших, можна побачити Huawei Mate 70 RS Ultimate, Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8s, Vivo X200 Ultra та OPPO Find X8 Ultra. Що цікаво, на останньому місці розташувався торішній Samsung Galaxy S24 Plus. Телефоном задоволені 94,34% користувачів.

У рейтингу задоволеності Apple лідером виявився iPhone 12 mini. Його люблять за компактні розміри, яскравий 5,4-дюймовий екран, потужний чип і тривалу підтримку iOS. Також у топ улюбленців потрапили iPhone SE 2, iPhone 16, iPhone 8 і iPhone 13 Mini.

Як УНІАН уже писав, смартфони, що продаються найбільше в Європі, складаються виключно з iPhone і Samsung Перше місце за продажами посів iPhone 16 Pro – на нього припадає 6% від європейського ринку смартфонів.

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