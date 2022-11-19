Опитування показало, що більшість користувачів ностальгує за смартфонами компанії BlackBerry.

Ринок смартфонів постійно збільшується, залучаючи до участі в гонитві мобільних технологій нових учасників. Разом з тим список "мертвих брендів" так само розширюється з року в рік.

Портал Android Authority провів опитування серед своїх читачів – з'ясувалося, що більшість з них ностальгують за смартфонами компанії BlackBerry. Їх щасливі дні закінчилися разом з анонсом найпершого Айфона в 2007 році.

На другому місці опинилася LG, яка торік вирішила офіційно "зав'язати" зі смартфонами. Пристрої південнокорейського гіганта запам'яталися багатьом завдяки якості звуку, а також нестандартним ідеям. Останній і за сумісництвом один з найоригінальніших смартфонів компанії був LG Wing з поворотним головним екраном.

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Решта респондентів в опитуванні Android Authority висловила бажання "воскресити" смартфони компаній Essential і Palm. Також згадується Microsoft Lumia, HTC, Nextbit та лінійка Nexus від Google.

Якщо говорити про нових учасників на ринку смартфонів, то насамперед варто виділити бренд Nothing від співзасновника OnePlus. Поки вони випустили тільки один смартфон Nothing Phone (1), але він вже встиг наробити чимало шуму, і навіть потрапив у топ Time найкращих гаджетів 2022 року.

Смартфон Nothing виділяється на тлі конкурентів напівпрозорої задньою кришкою з 900 світлодіодів і дисплеєм з симетричними рамками. В Україні модель продається в ціновому діапазоні від 18 тис .до 27 тис. грн.

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