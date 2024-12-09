Авторитетні експерти обрали 11 найкращих смартфонів 2024 року

Починаючи від найкращої апаратної новинки і закінчуючи ідеальним складним смартфоном.

Експерти видання PhoneArena опублікували один із найважливіших текстів року – переможці премії "Найкращі смартфони 2024 року". Автори не складали топи і не розкладали телефони по місцях, але обрали найцікавіші моделі року, що минає – за певними критеріями.

Апаратна новинка року – екран без відблисків Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон першим отримав дисплей із новим склом Corning Gorilla Glass Armor, яке не лише захищає дисплей від пошкоджень, а й знижує відображення до 75% у різноманітних умовах освітлення.

– екран без відблисків Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон першим отримав дисплей із новим склом Corning Gorilla Glass Armor, яке не лише захищає дисплей від пошкоджень, а й знижує відображення до 75% у різноманітних умовах освітлення. Інновації в галузі мобільних технологій – кремній-вуглецеві АКБ. Нова розробка дає змогу створювати більш тонкі телефони без шкоди для розміру акумулятора. Одним із таких став Oppo Find X8 Pro.

– кремній-вуглецеві АКБ. Нова розробка дає змогу створювати більш тонкі телефони без шкоди для розміру акумулятора. Одним із таких став Oppo Find X8 Pro. Сюрприз року – CMF Phone 1. Бюджетник виділяється на тлі конкурентів концепцією "модульності", яка дає змогу користувачам самим змінювати задню панель. Крім того, що до задньої частини можна прикріпити всякі аксесуари на кшталт ремінця, підставки і тримача для карток.

Дизайн року – серія Pixel 9. Google не стоїть на місці і з кожним новим поколінням оновлює свій фірмовий дизайн. Так, зміни, можливо, не такі й масштабні, але з огляду на відсутність серйозних змін у дизайні інших брендів, зусилля Google все одно виділяються.

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Нагорода "Вишукане вино" – Galaxy S23 Ultra. Телефони змінюються так швидко, що часто одна нібито передова модель має застарілий вигляд уже наступного року. Але деяким вдається витримати випробування часом, як хорошому вину. Galaxy S23 Ultra, за словами експертів, найкращий телефон 2023 року, який актуальний у 2024-му.

Galaxy S23 Ultra. Телефони змінюються так швидко, що часто одна нібито передова модель має застарілий вигляд уже наступного року. Але деяким вдається витримати випробування часом, як хорошому вину. Galaxy S23 Ultra, за словами експертів, найкращий телефон 2023 року, який актуальний у 2024-му. Ігровий смартфон – Asus Phone 8 Pro. Завдяки потужному процесору, передовій системі охолодження та орієнтованим на геймерів функціям цей телефон забезпечує неперевершений мобільний ігровий досвід.

– Asus Phone 8 Pro. Завдяки потужному процесору, передовій системі охолодження та орієнтованим на геймерів функціям цей телефон забезпечує неперевершений мобільний ігровий досвід. Телефон для народу – Galaxy S24 FE. В останні пару років фахівці обирали телефон Pixel для цієї нагороди, але серія Pixel A стала дорожчою, в той час як Samsung посилила свої позиції. S24 FE об'єднав у собі три вау-фічі - великий екран, флагманський чип і гарний час автономної роботи - за розумною ціною в 600 доларів.

Компактний телефон – iPhone 16 Pro. Кумедно, але в сучасних реаліях смартфон із 6,3-дюймовим дисплеєм уже можна вважати компактним. Pixel 9 Pro - ще один сильний конкурент, але iPhone вдосконаленіший і має швидший чипсет.

– iPhone 16 Pro. Кумедно, але в сучасних реаліях смартфон із 6,3-дюймовим дисплеєм уже можна вважати компактним. Pixel 9 Pro - ще один сильний конкурент, але iPhone вдосконаленіший і має швидший чипсет. Розкладний телефон – Motorola Razr+ (2024). Можливо, він не такий "технологічний" як Samsung Z Flip 6, але цей недолік він компенсує своєю індивідуальністю. Екран-кришка на 3.6 дюйма займає майже всю верхню половину тильної панелі, також Razr має більш гладенький дизайн і кілька бонусних фішок, як, наприклад, більш швидка зарядка.

– Motorola Razr+ (2024). Можливо, він не такий "технологічний" як Samsung Z Flip 6, але цей недолік він компенсує своєю індивідуальністю. Екран-кришка на 3.6 дюйма займає майже всю верхню половину тильної панелі, також Razr має більш гладенький дизайн і кілька бонусних фішок, як, наприклад, більш швидка зарядка. Складаний телефон – Pixel 9 Pro Fold. Другий складаний телефон від Google - це величезний крок уперед порівняно з оригінальним. Дизайн повністю змінився, телефон тепер відчувається як преміальний, як ніколи раніше, має тонкий корпус і два незалежні екрани.

Найкращий телефон загалом – iPhone 16 Pro Max. Головну нагороду "Телефон року" отримав найдорожчий і топовий смартфон Apple. Про якусь революцію не йдеться, але збільшений дисплей, зросла автономність і найшвидший у галузі чип роблять його найвдалішим рішенням за сукупністю всіх параметрів.

Уся перша десятка найбільш продаваних смартфонів у світі складається з iPhone і Samsung Galaxy, якщо не брати до уваги одного Xiaomi Redmi. На вершині рейтингу розташувався базовий iPhone 15, а Android-смартфон, який найбільше купують – Galaxy A15 4G.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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