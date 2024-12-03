Вся перша десятка складається з iPhone та Samsung Galaxy, якщо не брати до уваги одного Redmi.

Дослідницька група Counterpoint Research розкрила дані щодо світових продажів смартфонів за третій квартал 2024 року (липень-вересень). Статистика знову підтвердила лідерство Apple – весь топ-3 знову опинився за корпорацією з Купертіно.

На вершині рейтингу розташувався звичайний iPhone 15, який зайняв 3% світового ринку. Слідом ідуть iPhone 15 Pro Max і 15 Pro, підтверджуючи стійкий попит на продукцію компанії. Ще один Айфон у списку – iPhone 14, який посів 9 місце за продажами в Q3 2024.

Android-смартфон, який найбільше купують це – Samsung Galaxy A15 4G, у нього четверте місце. При цьому у корейського виробника найбільше представників у рейтингу (5 апаратів). Від Xiaomi до списку потрапив Redmi 13C 4G.

Відео дня

Хоч точні дані за обсягами поставок не розкриваються, аналітики відзначають, що iPhone 15 Pro Max виявився "особливо успішним", оскільки він істотно скоротив розрив із базовим iPhone, як порівняти з минулим роком.

Відсутність iPhone 16 у списку лідерів пов'язана з тим, що в третьому кварталі в продажах традиційно домінують моделі попереднього року, оскільки нові пристрої доступні на ринку лише обмежений час після їхнього релізу.

Нагадаємо, офіційна прем'єра S25 Ultra, який вперше показали на відео, як і інших моделей у серії, відбудеться наприкінці січня 2025 року. Пізніше може вийти модель S25 Slim, яка нібито складе конкуренцію iPhone 17 Air.

Чутки майже за рік до анонсу iPhone 17 кажуть, що iPhone 2025 буде найцікавішою серією в найближчі пару років. З виходом iPhone 17 істотно оновляться камери, зокрема "фронталка", а базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air.

Вас також можуть зацікавити новини: