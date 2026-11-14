Не Samsung і не Xiaomi: який бюджетний смартфон найбільше здивував експертів

При ціні нижче €200 смартфон пропонує рідкісне для класу поєднання яскравого AMOLED-екрана і гарної автономності, незважаючи на бюджетну начинку.

Оглядачі німецького видання CHIP визнали Motorola Moto G67 найкращим Android-смартфоном у ціновій категорії до 200 євро. Модель вирізняється якісним OLED-екраном, високою автономністю та невеликою вагою, хоча без компромісів не обійшлося.

Головною перевагою Moto G67 експерти називають дисплей. Смартфон оснащений 6,8-дюймовою OLED-панеллю з роздільною здатністю 2772×1272 пікселів і частотою оновлення до 120 Гц. Максимальна яскравість сягає майже 1800 ніт, тому зображення залишається добре помітним навіть під яскравим сонцем.

Ще один плюс – автономність. У тесті CHIP смартфон пропрацював понад 18 годин у режимі безперервного використання. Незважаючи на великий екран і акумулятор, корпус вийшов досить легким: Moto G67 важить усього 182 грами при товщині близько 7,3 мм.

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Виробник також передбачив захист від бризок за стандартом IP64, підтримку 5G, NFC та eSIM. Для розширення пам’яті передбачено окремий слот для картки microSD. Задня панель має покриття, що нагадує шкіру, завдяки чому телефон зручніше тримати в руці.

Основні недоліки Moto G67 пов’язані з продуктивністю. Процесора Dimensity 6300 достатньо для месенджерів, браузера та соціальних мереж, однак для важких додатків та активної багатозадачності його потужності вже не вистачає, а іноді помітні невеликі затримки.

Подвійна камера на 50 Мп непогано знімає при хорошому освітленні, проте в темряві якість знімків погіршується. Ще один мінус – повільна зарядка: за перші 30 хвилин батарея заряджається лише на 38%, а повна зарядка займає близько двох годин. Бездротової зарядки при цьому немає.

Не надто вражає й термін програмної підтримки – Motorola обіцяє оновлення Android до 2030 року. Для бюджетного телефону це непоганий показник, але деякі конкуренти, зокрема Samsung, пропонують тривалішу підтримку.

Експерти CHIP зазначають, що Moto G67 стане вдалим придбанням, якщо пріоритетом є екран, який добре читається на сонці, легкий стильний корпус і тривала робота від акумулятора для повсякденних завдань. За ціною нижче 200 євро смартфон пропонує рідкісне для цього класу поєднання яскравого AMOLED-екрану та хорошої автономності, незважаючи на бюджетну комплектацію.

Якщо ви шукаєте новий смартфон, експерти AnTuTu оновили рейтинг найвигідніших за співвідношенням ціни та потужності Android-смартфонів. Усі моделі розділили на п’ять цінових категорій, а лідерами найдешевшого сегмента стали пристрої Motorola.

УНІАН повідомляв, що новий Android-смартфон пропрацював 32 години поспіль і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Пристрій із доступної цінової категорії отримав акумулятор із величезною ємністю 10 000 мА·год.

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