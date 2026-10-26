Недорогий Android-смартфон пропрацював 32 години поспіль і потрапив до Книги Гіннеса

Гаджет із доступної цінової категорії отримав батарею BlueVolt з величезною ємністю 10 000 мАг.

Компанія Vivo офіційно представила смартфон Y600. Гаджет із доступної цінової категорії отримав акумулятор BlueVolt з величезною ємністю 10 000 мА·год, завдяки чому він зміг потрапити до Книги рекордів Гіннеса, пише GSMArena.

Під час випробувань, які провела редакція Гіннеса, пристрій безперервно відтворював потокове відео 32 години 37 хвилин. І це рекордне значення для електронного пристрою. У знамениту Книгу рекордів vivo Y600 потрапив у категорії "найтриваліша пряма трансляція тесту автономності смартфона".

Пристрій також підтримує дротову зарядку потужністю 44 Вт і функцію зворотної зарядки, що дозволяє використовувати vivo Y600 як пауербанк для живлення іншої електроніки, наприклад навушників, смарт-годинників та іншої периферії.

Відео дня

Що стосується інших характеристик, vivo Y600 отримав 120-герцовий 1,5К-екран AMOLED, процесор Dimensity 7300e, до 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Задня камера оснащена основним сенсором на 50 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп. Серед додаткових особливостей – піддисплейний оптичний сканер відбитків пальців, підтримка NFC, Bluetooth 5.4 та 5G.

Пристрій уже доступний для попереднього замовлення в Китаї: базова версія 6+128 ГБ продається за 300 доларів, топову версію з 8+256 ГБ оцінили в $370. Vivo поки що не підтвердила, чи буде Y600 випущений на світових ринках.

Замість твердотільних акумуляторів китайські бренди масово переходять на кремній-вуглецеві батареї, які дозволяють значно збільшити ємність смартфонів, зберігаючи тонкий корпус. Деякі моделі здатні працювати до двох днів без підзарядки.

Раніше ентузіаст вирішив перевірити, чи можна відстрочити заміну батареї, якщо заряджати її максимум до 80%. Чоловік цілий рік користувався своїм Android-девайсом із увімкненим лімітом заряджання.

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