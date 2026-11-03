Складено рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та потужності

Лідерами найдешевшого сегмента стали пристрої Motorola.

Бенчмарк AnTuTu опублікував жовтневий рейтинг Android-смартфонів з найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. У списку представлені моделі п’яти цінових категорій – від бюджетних пристроїв до флагманів. Лідерами бюджетного сегмента стали гаджети бренду Motorola.

Під час складання рейтингу AnTuTu порівнює середню продуктивність пристроїв за результатами тестування з їхньою роздрібною вартістю. Чим вищий підсумковий показник, тим більше обчислювальної потужності покупець отримує за свої гроші.

У найдешевшій ціновій категорії (до 225 доларів) перше місце посів Motorola Moto G100 із процесором Snapdragon 7s Gen 2, 12 ГБ оперативної пам’яті та акумулятором на 7000 мАг. За ним розташувалися Motorola Moto G100s із чіпом Snapdragon 6s Gen 4 та iQOO Z11S на базі Dimensity 7500-Turbo.

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Серед смартфонів ціною від 225 до 380 доларів лідером став Honor WIN RT з чіпом Snapdragon 8 Elite. Він випередив Lenovo Legion Y70 (Snapdragon 8 Elite) та Redmi Turbo 5 Max (Dimensity 9500s), які посіли друге та третє місця відповідно.

Серед смартфонів вартістю від 380 до 520 доларів найкращим визнали Redmi K100, який водночас став найвигіднішим Android-смартфоном усього жовтневого рейтингу. Пристрій працює на базі Snapdragon 8 Elite, має 12 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор ємністю 10 000 мАг. На другому місці розташувався Honor WIN RT2 з новітнім Snapdragon 8 Elite Gen 5, третю позицію посів Redmi K90 Max на базі Dimensity 9500.

У діапазоні від 520 до 670 доларів трійку лідерів складають iQOO Neo 12, Honor Magic 9 та Honor WIN – усі три оснащені топовим Snapdragon 8 Elite Gen 5.

У найдорожчій категорії, до якої входять моделі вартістю від 670 доларів, лідером став Honor WIN 2. Він оснащений топовим чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 6, 12 ГБ оперативної пам’яті, а також акумулятором на 10 100 мАг. Друге місце посів OnePlus 16 з тим самим процесором, третє місце дісталося iQOO 15 Ultra з Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Раніше експерти обрали 8 найкращих і 6 найгірших смартфонів Samsung за всю історію. Від культових моделей, що змінили ринок смартфонів, до пристроїв, які стали серйозними помилками компанії.

УНІАН писав, що новий Android-смартфон пропрацював 32 години поспіль і потрапив до Книги Гіннеса. Пристрій із доступної цінової категорії отримав акумулятор з величезною ємністю 10 000 мАг.

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